Marko Gudurić, srpski reprezentativac, srušio je Real Madrid utakmicom sezone.
MAJSTORSKI
KAKO JE SRPSKI KOŠARKAŠ SAM UNIŠTIO KRALJA! Marko odigrao utakmicu sezone, pogledajte na koji način je srušio Real u Evroligi
Slušaj vest
Bek Olimpije iz Milana je predvodio svoj tim u najvažnijim statističkim kategorijama. Bio je najbolji poenter, najbolji asistent i najbolji skakač.
Meč je završio sa 22 poena, pet skokova i tri asistencije, a Olimpija je pobedila Madriđane rezultatom 89:82.
Marko Gudurić u dresu Olimpije Foto: Marco Brondi / imago sportfotodienst / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Claudio Degaspari / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Gudurić je pogodio četiri trojke iz sedam pokušaja, iz igre je pogodio šest od 11 šuteva, a sa linije slobodnih bacanja je bio precizan šest puta uz jedan promašaj. Za 19 i po minuta u igri imao je indeks korisnosti 21.
Pogledajte najbolje poteze Marka Gudurića na utakmici protiv Real Madrida:
Bonus video:
Reaguj
Komentariši