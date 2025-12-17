Slušaj vest

Razloga više da ne bude spokojan posle meča ima trener aktuelnog evropskog šampiona Šarunas Jasikevičijus, koji je imao velike primedbe na račun suđenja, ali nije želeo da previše govori o njima.

Duel između turkog i grčkog velikana protekao je u izuzetno naelektrisanoj atmosferi o čemu je posle utakmice govorio i trener Panatinaikosa Ergin Ataman, koji je dobio uvrede od domaćih navijača.

I dok je u slučaju trenera koji se sa dva različita kluba osvojio Evroligu bio preovlađujući zbog pogrdnih reči na račun porodice, kod Jasikevičijusa je preovladao osećaj besa zbog lošeg suđenja.

- Evroliga ima određena pravila. Naravno, neću ovde pričati o sudijama. A kako se Božić približava, radije bih trošio novac na poklone za svoju decu. Кao što sam rekao, Evroliga ima pravila i moramo ih poštovati. Кada se stvari malo smire, komuniciraćemo zvaničnim kanalima - rekao je Jasikevičujus posle meča.

Čak sedam više izgubljenih lopti u odnosu na rivala bio je za litvanskog trenera signal da misli njegovog tima nisu bile na mestu, ističući da ih ni šut nije služio, uprkos tome što su imali bolje procente od rivala.

- Razlog za izgubljene lopte je verovatno bio taj što nam misli nisu bile baš sveže. Ni naše jutarnje šutiranje nije bilo baš dobro. Naravno, odigrali smo mnogo teških utakmica u poslednjih pet dana, tako da je bilo očigledno zašto nam misli nisu bile sveže. Nismo odigrali našu najbolju utakmicu - priznao je Jasikevičijus.

Neizostavno pitanje posle meča odnosilo se na prigodan čim povlačenja dresa legendarnog Ibrahima Kutlaja koji je za vreme igračkih dana bio veliki rival Jasikevičijusu.

- Кad god bih se suočio sa njim, šutirao bih ga. On mi je veoma drag prijatelj. Veoma sam srećan zbog njega, a on je takođe veliki navijač Fenerbahčea - zaključio je litvanski trener.

Fenerbahče nakon šestog poraza u Evroligi ima skor 9:6, a već sutra uveče očekuje ga izazovan zadatak na gostovanju sve boljem Armaniju.

