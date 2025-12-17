Slušaj vest

Miler-Mekintajer statistički gledano igra svoju najbolju sezonu u Evroligi, a crveno-beli trenutno imaju učinak od devet pobeda i sedam poraza.

Za grčku "Gazetu" Amerikanac je pričao o nedavno odigranom večitom derbiju u kojem je Zvezda kao gost izgubila od Partizana.

- Sezona je duga. Pred nama je još jedan derbi, a onda ćemo igrati protiv Partizana mnogo puta u ABA ligi. Da biste bili dobar tim, morate da prihvatite poraz, shvatite zašto ste izgubili, probudite se sledećeg dana i ispravite greške - rekao je Kodi Miler-Mekintajer.

Upitan je i o aktuelnoj situaciju u Partizanu.

- Svaki tim ima svoje probleme. Neki su veći od drugih, ali crno-beli imaju veoma dobru bazu navijača. Imaju veoma kvalitetnu ekipu sa veoma dobrim karakterima. Dakle, oni će to rešiti.

Govorio je i o smeni Janisa Sferopulosa i dolazak Saše Obradovića.

- To baš i ne mogu da komentarišem. Znate, to je rešenje ljudi koji su u poziciji da odlučuju. Morate verovati njihovoj viziji. To je definitivno teška situacija i ne bih je poželeo nijednom treneru, jer kao igrač znam kako je proći kroz to. Nikad ne želite da se to nikome desi - poručio je plejmejker.

