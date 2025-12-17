Slušaj vest

Košarkaši Partizana izgubili su na svom terenu u Beogradu od Virtusa 68:86 (19:24, 18:16, 15:23, 16:23), u utakmici 16. kola Evrolige.

Trener Partizana Mirko Ocokoljić izneo je utiske posle meča.

"Mislim da smo odigrali loše, čestimam Virtusu i Dušku. Problem su bile loše odluke, greške, imali smo dosta izgubljenih lopti, primali smo poene. To je bio veliki problem. Nismo bili agresivni u odbrani i još mnogo stvari. Spremili smo sve, ali imali smo miskomuniakciju među igračima. Izinjavam se navijačima zbog ovog meča i načina na koji smo igrali", rekao je Ocokoljić.

"Prisup je bio loš, upozoravao sam igrače da moramo da uđemo maskimalno ozbiljno, da se ove četiri pobede brišu. Zašto smo ovako izgledali, moram da pogledam. Počeli smo da promašujemo zicere, kao da smo početnici. Kao da nas je neko ugasio kada samo vodili. Nismo pokazali reakciju, priželjkivao sam da ne jurimo rezultat kao u prethodne četiri utakmice, želeo sam da bolje uđemo. Kraj 2/4 kada smo vodili, kada je trebalo da igramo još bolje, počeli smo da grešimo. Onda postane sve teže. Ispalo je tako, izvinjavam se navijačima još jednom. Pričali smo u svlačionici, ove stvari ne smeju da se dešavaju".

Šta se desilo sa Tajrikom Džonsom?

"Ima hroničnu povredu zadnje lože, kao da je ušao odmah se pojavila. Tako je bilo i protiv Zvezde. Mislim da neće igrati u Kaunasu. Došao je motivisan, promašio je dva zakucvanaja, Bata Zimonjić mi je skrenuo pažnju da se ne kreće dobro. Povreda je bila ključna."

Zašto nije igrao Džabari Parker?

"Moja odluka, isključivo, zbog svega što sam video na treningu", poručio je Ocokoljić.

