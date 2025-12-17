Slušaj vest

Košarkaši Partizana izgubili su na svom terenu u Beogradu od Virtusa 68:86 (19:24, 18:16, 15:23, 16:23), u utakmici 16. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Sterling Braun sa 15 poena. Dvejn Vašington je dodao 14 poena, Bruno Fernando je upisao 10 poena i sedam skokova, dok su po devet poena postigli Vanja Marinković i Isak Bonga, koji je upisao i šest skokova.

Košarkaš Dvejn Vašington govorio je za medije posle poraza od Virtusa, a jedno od pitanja je glasilo: Da li je Penjaroja prisustvovao treninzima crno-belih?

"Nemam pojma. Dolazim na trening svakog dana, nisam ga video. Pokušavam da budem bolji, to mi je posao", rekao je Vašington.

Osvrnuo se i na slabo drugo poluvreme protiv Virtusa.

"Imali smo manje energije. Čudan dan, ali moramo da izađemo bolji iz ovoga. Jednostavno se desi, ali biće spremno za gostovanje koje imamo", dodao je Dvejn.

