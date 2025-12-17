Đoan Penjaroja je novi trener Partizana iako su u Humskoj proteklih dana pokušali da ostave prostor za eventualno drugačiji scenario.
Evroliga
BOMBA JE EKSPLODIRALA! ĐOAN PENJAROJA VEĆ U PARTIZANU! Španski stručnjak na treninzima crno-belih
Slušaj vest
Pedesetšestogodišnji španski trener doputovao je u Beograd i već se upoznao sa igračima i prisustvovao je treninzima ekipe u pripremi večerašnjeg meča 16. kola Evrolige protiv Virtusa iz Bolonje, kao i predstojećeg duela u petak u Kaunasu.
Đoan Penjaroja Foto: Starsport
Vidi galeriju
Podsetimo, Đoan Penjaroja je bez posla otkako je dobio otkaz u Barseloni posle neuspešnog starta sezone.
Španac, kome će ovo biti prvi angažman u karijeri van rođene države, naslediće na klupi Željka Obradovića.
U međuvremenu je Mirko Ocokoljić vodio kluba na četiri utakmice i upisao sve četiri pobede, od kojih su poslednje dve protiv Crvene zvezde u Evroligi i FMP-a u ABA ligi.
Penjaroja je osim Barselone u karijeri vodio i Baskoniju, Valensiju i Burgos.
(Kurir sport/Sportklub)
Reaguj
Komentariši