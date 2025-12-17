Ujedno, ovaj meč bi mogao da bude i poslednji na klupi crno-belih za Mirka Ocokoljića , s obzirom na to da je tokom dana u Beograd stigao Đoan Penjaroja.

- Pretpostavljam da smo mogli da promenimo nešto da bih to uradio, napravili smo mnogo grešaka, imali smo mnogo izgubljenih lopti, dozvolili smo mnogo lakih polaganja, dali smo im neke lake poene i samopiuzdanje, Edvards i Morgan su igrači koji koriste greške. Izvinjavam se navijačima zbog nekih stvari koje smo radili defanzivno i ofanzivno i to je to - istakao je Mirko Ocokoljić.