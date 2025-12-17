PRVE REČI MIRKA OCOKOLJIĆA NAKON ŠOKANTNOG PORAZA OD VIRTUSA! Trener Partizana uputio izvinjenje navijačima!
Košarkaši Partizana izgubili su večeras na svom parketu od Virtusa rezultatom 68:86 u sklopu 16. kola Evrolige!
Partizan je večerašnji duel dočekao u dobrom raspoloženju, osokoljen sa dve uzastopne evroligaške pobede, najpre protiv Bajerna, a zatim i u večitom derbiju sa Crvenom zvezdom.
Ujedno, ovaj meč bi mogao da bude i poslednji na klupi crno-belih za Mirka Ocokoljića, s obzirom na to da je tokom dana u Beograd stigao Đoan Penjaroja.
Nakon meča, Mirko Ocokoljić je uputio izvinjenje navijačima Partizana.
- Pretpostavljam da smo mogli da promenimo nešto da bih to uradio, napravili smo mnogo grešaka, imali smo mnogo izgubljenih lopti, dozvolili smo mnogo lakih polaganja, dali smo im neke lake poene i samopiuzdanje, Edvards i Morgan su igrači koji koriste greške. Izvinjavam se navijačima zbog nekih stvari koje smo radili defanzivno i ofanzivno i to je to - istakao je Mirko Ocokoljić.