Partizan deklasiran od Virtusa
EVROLIGA
PARTIZAN PONOVO TONE KA DNU: Ovako izgleda tabela Evrolige posle kompletiranog 16. kola
KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT
Nakon ovog poraza Partizan je ponovo pao na tabeli i sada je tek na 17. mestu sa skorom 6-10.
Isti učinak imaju Makabi, Baskonija i Efes, ali i bolju koš razliku.
Crvena zvezda je nakon trećeg uzastopnog poraza trenutno na sedmom mestu sa učinkom 9-7.
Ovako izgleda tabela Evroliga nakon kompletiranog 16. kola.
Tabela Evrolige Foto: Printskrin
