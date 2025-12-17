Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Virtusa rezultatom 68:86 u utakmici 16. kola Evrolige.

KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Nakon ovog poraza Partizan je ponovo pao na tabeli i sada je tek na 17. mestu sa skorom 6-10.

Isti učinak imaju Makabi, Baskonija i Efes, ali i bolju koš razliku.

Crvena zvezda je nakon trećeg uzastopnog poraza trenutno na sedmom mestu sa učinkom 9-7.

Ovako izgleda tabela Evroliga nakon kompletiranog 16. kola.

Screenshot_517.jpg
Tabela Evrolige Foto: Printskrin

Minut ćutanja za Harisa Brkića na meču Partizan - Virtus Izvor: Kurir