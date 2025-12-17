Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Virtusa rezultatom 68:86 u utakmici 16. kola Evrolige.

KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Svoje prve impresije posle važnog trijumfa svog tima izneo je trener Virtusa Duško Ivanović.  

Ivanović je otkrio šta je bio ključ pobede i šta se promenilo u nastavku igre.

"Ništa nismo menjali u drugom poluvremenu, igrali ozbiljno, dobru odbranu,, znali smo šta treba da branimo, a napadački smo igrali mnogo laganije u drugom nego u prvom poluvremenu.", kratko je objasnio Ivanović.

Ivanović je dodao da je njegova ekipa u prethodnom periodu nesrećno gubila utakmice, kao i da je najvažnije da igrači znaju šta žele na terenu.

"Najvažnije je da mi znamo šta hoćemo da uradimo, imamo naš cilj. Ima mnogo utakmica, ali moramo da imamo ideju šta hoćemo i kako treba da igramo. To je važnije u ovom momentu od rezultata", zaključio je Ivanović.

Virtus već u petak u Beogradskoj areni gostuje Crvenoj zvezdi.

Ne propustiteEvroligaČETVRT VEKA OD UBISTVA HARISA BRKIĆA: Održan minut ćutanja pred meč Partizana i Virtusa
KK Partizan
EvroligaVRUĆ DOČEK ZA NOVOG SPORTSKOG DIREKTORA PARTIZANA: Grobari izviždali Žarka Paspalja...
partizan-bayern-540996.JPG
EvroligaMILJENIK NAVIJAČA PARTIZANA DOŠAO DA GLEDA MEČ PROTIV VIRTUSA! Bibras Natho stigao u Arenu! VIDEO
partizan-virtus-557681.JPG
EvroligaNIŠTA OD TREĆE UZASTOPNE POBEDE PARTIZANA U EVROLIGI, VIRTUS PONIZIO CRNO-BELE! Duško Ivanović "ugasio" Parni valjak, težak debakl u Areni!
partizan-virtus-558770.JPG

"