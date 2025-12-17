Slušaj vest

Svoje prve impresije posle važnog trijumfa svog tima izneo je trener Virtusa Duško Ivanović.

Ivanović je otkrio šta je bio ključ pobede i šta se promenilo u nastavku igre.

"Ništa nismo menjali u drugom poluvremenu, igrali ozbiljno, dobru odbranu,, znali smo šta treba da branimo, a napadački smo igrali mnogo laganije u drugom nego u prvom poluvremenu.", kratko je objasnio Ivanović.

Ivanović je dodao da je njegova ekipa u prethodnom periodu nesrećno gubila utakmice, kao i da je najvažnije da igrači znaju šta žele na terenu.

"Najvažnije je da mi znamo šta hoćemo da uradimo, imamo naš cilj. Ima mnogo utakmica, ali moramo da imamo ideju šta hoćemo i kako treba da igramo. To je važnije u ovom momentu od rezultata", zaključio je Ivanović.

Virtus već u petak u Beogradskoj areni gostuje Crvenoj zvezdi.