PRVE REČI DUŠKA IVANOVIĆA: Nekadašnji trener Zvezde otkrio recept ubedljivog trijumfa Virtusa nad Partizanom
Svoje prve impresije posle važnog trijumfa svog tima izneo je trener Virtusa Duško Ivanović.
Ivanović je otkrio šta je bio ključ pobede i šta se promenilo u nastavku igre.
"Ništa nismo menjali u drugom poluvremenu, igrali ozbiljno, dobru odbranu,, znali smo šta treba da branimo, a napadački smo igrali mnogo laganije u drugom nego u prvom poluvremenu.", kratko je objasnio Ivanović.
Ivanović je dodao da je njegova ekipa u prethodnom periodu nesrećno gubila utakmice, kao i da je najvažnije da igrači znaju šta žele na terenu.
"Najvažnije je da mi znamo šta hoćemo da uradimo, imamo naš cilj. Ima mnogo utakmica, ali moramo da imamo ideju šta hoćemo i kako treba da igramo. To je važnije u ovom momentu od rezultata", zaključio je Ivanović.
Virtus već u petak u Beogradskoj areni gostuje Crvenoj zvezdi.
