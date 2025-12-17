Slušaj vest

Košarkaši Valensije iz kola u kolo pokazuju da nisu slučajno u vrhu tabele Evrolige.

Valensija je posle 16 utakmica na drugom mestu Evrolige, nešto što ni najveći navijači ovog kluba nisu mogli da pretpostave da će se dogoditi. Tompson je za "Eurohoops" govorio o tome kako su ih drugi videli na početku godine.

Darijus Tompson jedan od najboljih igrača ti, objasnio je kako izgleda atmosfera u ekipi od početka takmičarske godine.

"Mislim, mnogo ljudi nas je od početka otpisalo, tako da smo odlučili da ignorišemo svu tu buku i da idemo utakmicu po utakmicu, pa da vidimo šta možemo da uradimo."

Španski tim je uspeo nešto što ne može mnogo ekipa da se pohvali - savladali su i Olimpijakos i Panatinaikos u Grčkoj:

"Pobediti dve utakmice u Grčkoj je teško, nije nimalo lako, tako da sam ponosan na ekipu zbog ovoga."

Pred početak sezone niko nije mogao ni da nasluti ovakav uspon Valensije:

"U predsezonskim rangiranjima stavili su nas, mislim, na poslednje mesto. Kada vidiš takve stvari, pomisliš: u redu, nisu imali nikakvu nadu, nikakvo poverenje u nas. Hajde da svima dokažemo da greše – i to je ono što radimo. Idemo utakmicu po utakmicu. Nikada ne letimo previsoko, niti padamo prenisko, već jednostavno uživamo u trenutku."

Očigledno nije uticalo na igrače to što se pisalo pred početak sezone:

"Nismo pričali o tome, ali naravno da to vidiš na početku sezone, čisto da vidiš šta misle. Ovo je posebna sezona Evrolige sa 20 timova, dolaze novi klubovi, pa je interesantno videti njihovo mišljenje. Mnogo igrača u našem timu nema iskustvo u Evroligi, tako da to mogu donekle da razumem, ali opet – u redu, moramo da vam dokažemo da grešite."