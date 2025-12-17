Slušaj vest

Dva sata uoči meča košarkaši Virtusa predvođeni najboljim igračem Karsenom Edvardsom izašli su na zagrevanje i lagani šuterski trening.

Sudeći po raspoloženju Edvardsa crno-belima se ne piše dobro večeras.

Edvards maltene ne može da promaši i zatrpava koš iz svih pozicija.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo.

Podsetimo Edvards je bio najbolji strelac Evrolige u sezoni 2024/25 u dresu Bajerna. Beležio je prosečno 20,4 poena u 35 utakmica, što mu je donelo mesto u prvoj petorci Evrolige. Iako je za dlaku propustio da osvoji trofej "Alphonso Ford" za najboljeg strelca regularnog dela sezone, nadoknadio je zaostatak u plej-ofu i završio sezonu kao ukupno najbolji strelac takmičenja.

Osim poena, Edvards je beležio i 3,3 asistencije i 1,0 ukradenu loptu po meču. Bio je 14. po indeksu korisnosti (PIR) sa prosekom 16,7, dok je predvodio ligu po broju pogođenih trojki, 2,9 po utakmici.