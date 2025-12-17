Slušaj vest

Ekipa Ergina Atamana je slavila je u utorak protiv Fenerbahčea u duelu dva poslednja osvajača Evrolige, dok je Hapoel na svom terenu bio bolji od Crvene zvezde.

Naredni meč koji igra Panatinaikos jeste duel protiv prvoplasirane ekipe, Hapoela iz Tel Aviva.

"Hapoel je do sada najbolji tim, na prvom su mestu. Biće to teška utakmica, trener im je veoma iskusan. Imaju poene u reketu sa Oturuom i Motlijem. Veliki šutevi su ključ. Svi moramo krenuti jako od starta, agresivno, da osete domaći teren Panatinaikosa", rekao je on.

Vraća se Holms

"Videćemo kakav će biti sutra. Nije igrao 6-7 nedelja, videćemo da li će biti u timu za sutrašnji meč. Mora da igra više utakmica, biće ovo teška utakmica i gledamo kako da ga iskoristimo sutra", rekao je on.