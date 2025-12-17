I on je došao da podrži košarkaše.
Evroliga
MILJENIK NAVIJAČA PARTIZANA DOŠAO DA GLEDA MEČ PROTIV VIRTUSA! Bibras Natho stigao u Arenu! VIDEO
Slušaj vest
Košarkaši Partizana večeras od 20 sati i 30 minuta dočekuju Virtus u meču 16. kola Evrolige.
Crno-beli su u nizu od četiri vezane pobede i večeras će pred svojim navijačima pokušati da upišu i treći evroligaški trijumf u nizu.
KK Partizan - Bajern Minhen (14. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Vidi galeriju
U Beogradsku arenu došao je i kapiten fudbalskog tima Partizana, Bibars Natho, kako bi podržao crno-bele košarkaše u nameri da ostvare i treću uzastopnu pobedu.
Reaguj
Komentariši