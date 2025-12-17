Košarkaši Partizana dočekuju Virtus u utakmici 16. kola Evrolige
EVROLIGA
VRUĆ DOČEK ZA NOVOG SPORTSKOG DIREKTORA PARTIZANA: Grobari izviždali Žarka Paspalja...
Slušaj vest
U " Beogradskoj Areni" vlada paklena atmosfera, a novi sportski direktor Partizana Žarko Paspalj dočekan je zvižducima najvatrenijih pristalica crno-belih.
Ostoja Mijailović i Žarko Paspalj, konferencija za medije KK Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Pretpostavlja da je povod za to burna konferencija predsednika kluba Ostoje Mijailovića pre dva dana, na kojo je prisustvovao i Žarko Paspalj.
Pogledajte i sami kako je to izgledalo.
Reaguj
Komentariši