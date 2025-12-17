Slušaj vest

 U " Beogradskoj Areni" vlada paklena atmosfera, a novi sportski direktor Partizana Žarko Paspalj dočekan je zvižducima najvatrenijih pristalica crno-belih.

Ostoja Mijailović i Žarko Paspalj, konferencija za medije KK Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Pretpostavlja da je povod za to burna konferencija predsednika kluba Ostoje Mijailovića pre dva dana, na kojo je prisustvovao i Žarko Paspalj.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo.

Vruć doček za Žarka Paspalja Izvor: Kurir

Žarko Paspalj na meču sa Virtusom Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić