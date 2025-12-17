Prošlo je 25 godina od smrti Harisa Brkića.
ČETVRT VEKA OD UBISTVA HARISA BRKIĆA: Održan minut ćutanja pred meč Partizana i Virtusa
Ovim povodom pred početak meča Partizana i Virtusa održan je minut ćutanja.
Podsetimo, pre 25 godina nepoznati napadač pucao je u Brkića 12. decembra na parkingu ispred dvorane "Pionir", tek pošto je košarkaš završio trening. Brkić je preminuo tri dana kasnije.
Sa svega 26 godina, Haris Brkić je odigrao ukupno 294 zvanične utakmice i postigao je 3.740 poena za Partizan.
Od povratka u crno-beli dres, Haris je odigrao još samo tri zvanične utakmice pre nego što nas je zauvek napustio.
Haris Brkić je rođen 24. jula 1974. godine u Sarajevu.
Haris Brkić Foto: Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto.com©
