Slušaj vest

Ovim povodom pred početak meča Partizana i Virtusa održan je minut ćutanja.

Minut ćutanja za Harisa Brkića na meču Partizan - Virtus Izvor: Kurir

Podsetimo, pre 25 godina nepoznati napadač pucao je u Brkića 12. decembra na parkingu ispred dvorane "Pionir", tek pošto je košarkaš završio trening. Brkić je preminuo tri dana kasnije.

Sa svega 26 godina, Haris Brkić je odigrao ukupno 294 zvanične utakmice i postigao je 3.740 poena za Partizan.

Od povratka u crno-beli dres, Haris je odigrao još samo tri zvanične utakmice pre nego što nas je zauvek napustio.

Haris Brkić je rođen 24. jula 1974. godine u Sarajevu.

Haris Brkić Foto: Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto.com©

Ne propustiteEvroligaMILJENIK NAVIJAČA PARTIZANA DOŠAO DA GLEDA MEČ PROTIV VIRTUSA! Bibras Natho stigao u Arenu! VIDEO
partizan-virtus-557681.JPG
EvroligaATAMAN ZAPRETIO LIDERU: Da osete domaći teren...
zvezda-panathinaikos-2614592.JPG
EvroligaVALENSIJA JE HIT EVROLIGE: Svi su nas videli na dnu - Moramo da vam dokažemo da grešite!
PAO - Valensija
KvotaCRNO-BELI PROTIV VIRTUSA JURE TREĆU UZASTOPNU POBEDU U EVROLIGI! Partizan je večeras favorit, pogledajte kakve su kvote pred spektakl u Areni!
PARTIZAN-BAYERN_101.jpg

Bibras Natho na utakmici Partizan - Virtus Izvor: Kurir