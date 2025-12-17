Slušaj vest

Košarkaši Efesa slavili su kao gosti u Kaunasu protiv Žalgirisa rezultatom 87:64(28:17, 9:18, 26:16, 24:13) u utakmici 16. kola Evrolige.

1/4 Vidi galeriju Kalinić na utakmici protiv Žalgirisa. Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Nebojsa Parausic / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ekipa Pabla Lasa je stigla do neočekivano ubedljivog trijumfa i tako nagovestila izlazak iz krize.

Ovo je bila prva evroligaška utakmica za Pabla Lasa na klupi Efesa, a istanbulski tim je prekinuo niz od tri vezana poraza u ovom takmičenju

Kol Svajder je predvodio goste sa 18 poena. Vensan Poarije je dodao 14, uz šest skokova, dok je Džordan Lojd ubacio 12, uz četiri skoka.

Na drugoj strani su se istakli Najdžel Vilijams-Gos sa 11 poena i četiri skoka, odnosno Silvan Fransisko sa 10 poena, pet asistencija i četiri skoka.

Žalgiris je osmi na tabeli sa skorom 9-7, dok je Efes 16. sa učinkom 6-10.

Žalgiris u narednom kolu već za dva dana dočekuje Partizan, dok Efes dočekuje Dubai.