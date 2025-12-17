BAJERN PONOVO IZGUBIO DOBIJENO: Prva pobeda Asvela još od Partizana
Francuski tim je ostvario prvu pobedu još od one nad Partizanom, nakon koje su nanizali četiri neuspeha.
Bavarci su u još goroj seriji rezultata i ovo im je sedmi uzastopni poraz u elitnom takmičenju.
Ekipa Gordona Herberta je imala dvocifrenu prednost uoči poslednjeg kvartala.
Ipak, Asvel se vratio, preokrenuo, a gosti nisu iskoristili dve šanse za makar produžetak, pošto pokušaji Dinvidija i Fojtmana nisu bili uspešni.
Najbolji učinak u francuskoj ekipi imao je Tomas Ertel sa 15 poena, dok je poen manje postigao Glin Votson, uz šest asistencija i tri skoka.
U ekipi Bajerna bolji od ostalih je bio Spenser Dinvidi sa 15 poena, pet asistencija i tri skoka, srpski košarkaš Stefan Jović postigao je 12 poena, uz četiri skoka i tri asistencije, a Vladimir Lučić je upisao šest poena i četiri uhvaćene lopte
Asvel je i dalje poslednji na tabeli sa skorom 4-12, dok je Bajern jednu poziciju iznad sa trijumfom više.
U narednom kolu Bajern gostuje Monaku, a Asvel gostuje Olimpijakosu.