Francuski tim je ostvario prvu pobedu još od one nad Partizanom, nakon koje su nanizali četiri neuspeha.

1/20 Vidi galeriju KK Partizan - Bajern Minhen (14. kolo Evrolige) Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Bavarci su u još goroj seriji rezultata i ovo im je sedmi uzastopni poraz u elitnom takmičenju.

Ekipa Gordona Herberta je imala dvocifrenu prednost uoči poslednjeg kvartala.

Ipak, Asvel se vratio, preokrenuo, a gosti nisu iskoristili dve šanse za makar produžetak, pošto pokušaji Dinvidija i Fojtmana nisu bili uspešni.

Najbolji učinak u francuskoj ekipi imao je Tomas Ertel sa 15 poena, dok je poen manje postigao Glin Votson, uz šest asistencija i tri skoka.

U ekipi Bajerna bolji od ostalih je bio Spenser Dinvidi sa 15 poena, pet asistencija i tri skoka, srpski košarkaš Stefan Jović postigao je 12 poena, uz četiri skoka i tri asistencije, a Vladimir Lučić je upisao šest poena i četiri uhvaćene lopte

Asvel je i dalje poslednji na tabeli sa skorom 4-12, dok je Bajern jednu poziciju iznad sa trijumfom više.

U narednom kolu Bajern gostuje Monaku, a Asvel gostuje Olimpijakosu.