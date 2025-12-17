Monako na šestoj poziciji Evrolige ima devet pobeda i sedam poraza, a Baskonija na 15. mestu ima šest pobeda i 10 poraza.
EVROLIGA
BASKIJCI SRUŠILI KNEŽEVE: Baskonija savladala Monako u Evroligi
Slušaj vest
Košarkaši Baskonije pobedili su večeras u Vitoriji ekipu Monaka sa 85:73 (17:14, 26:20, 19:21, 23:18), u utakmici 16. kola Evrolige.
Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Domaći tim do trijumfa je vodio Timoti Luvavu-Kabaro sa 19 poena, Trent Fores je postigao 17 poena, uz sedam skokova i pet asistencija, dok su po 12 poena dodali Gitis Radzevičijus (pet skokova) i Markus Hauard.
U ekipi iz Kneževine najefikasniji je bio Majk Džejms sa 21 poenom, uz po pet skokova i asistencija, kao i tri ukradene lopte, a Danijel Tajs je upisao 10 poena i sedam uhvaćenih lopti.
Monako na šestoj poziciji Evrolige ima devet pobeda i sedam poraza, a Baskonija na 15. mestu ima šest pobeda i 10 poraza.
U sledećem kolu Monako dočekuje Bajern, dok Baskonija gostuje Barseloni.
Reaguj
Komentariši