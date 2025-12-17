Slušaj vest

Košarkaši Baskonije pobedili su večeras u Vitoriji ekipu Monaka sa 85:73 (17:14, 26:20, 19:21, 23:18), u utakmici 16. kola Evrolige.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Domaći tim do trijumfa je vodio Timoti Luvavu-Kabaro sa 19 poena, Trent Fores je postigao 17 poena, uz sedam skokova i pet asistencija, dok su po 12 poena dodali Gitis Radzevičijus (pet skokova) i Markus Hauard.

U ekipi iz Kneževine najefikasniji je bio Majk Džejms sa 21 poenom, uz po pet skokova i asistencija, kao i tri ukradene lopte, a Danijel Tajs je upisao 10 poena i sedam uhvaćenih lopti.

Monako na šestoj poziciji Evrolige ima devet pobeda i sedam poraza, a Baskonija na 15. mestu ima šest pobeda i 10 poraza.

U sledećem kolu Monako dočekuje Bajern, dok Baskonija gostuje Barseloni.