Košarkaši Partizana doživeli su ubedljiv poraz pred svojim navijačima u 16. kolu Evrolige.

Crno-beli su u krcatoj Beogradskoj areni izgubili od Virtusa (68:86), a najplaćeniji košarkaš beogradskog tima, Džabari Parker sa klupe je posmatrao težak poraz svog tima.

Na konferenciji za medije trener Mirko Ocokoljić otkrio je da je njegova odluka bila da bivši as Barselone ne odigra ni minut na ovoj utakmici.

"Džabari je isključivo moja odluka, da ne igra večeras. To je nešto što je moj utisak, sa onim što sam video na treningu. To je moja odluka i smatram da ne moram da objašnjavam više mnogo o tome", poručio je Ocokoljić.

Njegovu odluku posle meča prokomentarisao je i Parker.

"Njegova odluka i to je to", rekao je Parker.

Na pitanje kako je video poraz svog tima, Amerikanac je odgovorio:

"Ja sam profesionalac. Tu je sledeća utakmica. Nikada jedna utakmica ne određuje sezonu".

Novinar je zamolio Parkera da prokomentariše brojne spekulacije o njegovoj budućnosti u Partizanu.

"Stvar broj jedan je igranje, zar ne? Vi momci znate moje mogućnosti, znate da sam jedan od najboljih igrača u Evropi. I to je smer u kom želim da idem. Da li je to ovde, ili je to negde drugde... moram da brinem o svojoj budućnosti. Ali, kao što sam vam rekao i ranije, ja sam profesionalac i moram da se pojavim na poslu sutra bez obzira na situaciju", rekao je Parker.

Bio je upitan i da li je imao razgovor sa Ocokoljićem pre njegove odluke.

"Ne. Ali ono što mene brine jeste – zašto mene intervjuišete? Zašto sam ja toliko važan? Nisam imao nikakve veze sa porazom večeras. Jedino što sam mogao da uradim jeste da bodrim saigrače. Nisam igrao, tako da fokus ne bi trebalo da bude na meni, već na momcima koji su bili na terenu. Ja želim da ih podržim", poručio je Parker.

