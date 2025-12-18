Slušaj vest

Nakon ubedljivog poraza od Virtusa (68:86) u 16. kolu Evrolige, košarkaš Partizana Sterling Braun dao je izjavu koja se nimalo neće dopasti pristalicama crno-belih.

Posle debakla na svom terenu, nezadovoljni navijači zvižducima su ispratili svoje igrače u svlačionicu, ali to očito nije preterano pogodilo Sterlinga Brauna.

"Stvarno me nije briga šta navijači kažu kada je reč o zvižducima", rekao je Braun i osvrnuo se na dešavanja na terenu.

"Samo moramo da budemo bolji sa loptom i ne predajemo je protivniku. Da to nismo uradili, pobedili bismo. Onda bismo mogli da igramo našu igru u napadu, našli bismo ritam i u odbrani. Teško je kada imate 20 izgubljenih lopti".

Još jednom je ponovio da je uzrok poraza nedopustiv broj izgubljenih lopti.

"Izgubljene lopte su odlučile, previše smo prodavali lopte. To nas je izbacilo iz igre, to nas je "ubilo" na ovom meču."

Kurir sport/Mozzart sport