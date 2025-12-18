Slušaj vest

U utorak je Makabi slavio pobedu u gostima Dubaiju, Valensija je šokirala Olimpijakos u Pireju, a Olimpija Milano je kao domaćin bila bolja od Real Madrida.

U sredu je Asvel savladao Bajern, Partizan je kao domaćin izgubio od Virtusa, a Monako je na gostovanju u Vitoriji zaustavljen.

Trener ekipe iz Kneževine Vasilis Spanulis nakon što je njegov tim izgubio rezultatom 85:73. Bio je to drugi uzastopni poraz Monaka koji sada ima učinak od devet pobeda i sedam poraza.

Legendarni košarkaš koji je najveći trag tokom igračke karijere ostavio kao član Olimpijakosa,

- Čestitam Baskoniji, igrali su čvršće. A s obzirom na to kako se Evroliga trenutno odvija, ko god igra tvrđe i jače fizički, pobeđuje utakmice - rekao je Spanulis.

Poručio je da se njegova ekipa ne nalazi u dobrom momentu.

- U ovom trenutku ne igramo dobru košarku i nismo tim za plej-of. Čak ni za plej-in. Igramo veoma loše, bez dobre energije i moramo da pronađemo rešenje. Ja moram da ga pronađem. Svake godine se ovo dešava. Sada je na timu da se podigne i vrati našim principima - rekao je čuveni Grk.

