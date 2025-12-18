Slušaj vest

Košarkaši Partizan doživeli su ubedljiv poraz u 16. kolu Evrolge.

U krcatoj "Beogradskoj areni" crno-beli su izgubili od Virtusa 68:86 i sa skorom 6-10 pali na poražavajuće 17. mesto na tabeli.

Legendarni košarkaš Partizana, Miroslav Mića Berić, smatra da je za crno-bele sezona u Evroligi ovim porazom praktično završena.

"Ovo je sramotno. Da budem realan, ovo je kraj ovogodišnje Evrolige i naših očekivanja da može bilo šta da se uradi ove sezone", kaže Berić i dodaje:

"Taj odnos i taj govor tela koji oni imaju na parketu, ja ne razumem. Svi su nezadovoljni. O čemu se radi? Kao da oni igraju za džabe, kao da oni terba da plate Partizanu".

Merić smatra da igrače zbog katastrofalne igre treba udariti po džepu.

"Nejasno mi je da se ovakvo ponašanje ne kazni finansijski. Jer njih samo interesuje, odnosno njih boli samo finansijski po džepu. Ništa drugo. Ne znam da li oni razmišljaju ko će da nađe neki ugovor sa ovim odnosom, ko će njih da kupi" pita se Berić.

Ovaj poraz uporedio je sa debaklom protiv Efesa prethodne sezone.

"Izgubili smo prošle godine od Efesa 30 razlike, pa je to bilo kao nešto strašno, a mi smo tada izgledali deset puta bolje nego sada. Bonga se trudi, Kalates ima inteligenciju, ali je limitiran, čovek ne može u bazen da više pogodi, dao je trojku na minus 25. Ali definitivno ovde nema pravih igrača. Znači, ovo je jedan skup koji zajedno deluje jako loše", rekao je Berić u razgovoru za "TV Nova".

