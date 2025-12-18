Slušaj vest

Centar Virtusa Alen Smailagić izneo je svoje utiske nakon trijumfa italijanskog tima u "Beogradskoj areni".

Podsetimo, Virtus je sinoć u Beogradu ubedljivo savladao Partizan (68:86) u okviru 16. kola Evrolige.

KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

"Odigrali smo dobru odbranu. Imali smo mnogo ukradenih lopti, stekli prednost i uspeli da je zadržimo do kraja utakmice. Uvek volim da dođem ovde, pred ove navijače. Slušam pesme, pevušim sa njima… Uvek je lepo vratiti se kući. Volim navijače, volim klub, ali sada se borim za drugi tim. Iste boje, ali drugi klub. Osećam se voljeno ovde", kaže u razgovoru za "Meridian sport" bivši as Partizana.

Osvrnuo se Smailagić i na dešavanja u svom bivšem klubu.

Ne krije da ga je šokirao odlazak trofejnog stručnjaka Željka Obradovića.

"Mislio sam da će se pre promeniti ekipa nego da on ode. Znam koliko je dobar trener. Ne bih da iznosim mišljenje jer ne znam sve detalje, mogu samo da prenesem ono što sam čuo. Bilo mi je baš krivo kada sam saznao da odlazi", kaže Smailagić.

Razočarani navijači Partizana svoje igrače ispratili su sa parketa gromoglasnim zvižducima.

"Ne znam šta da kažem, nemam reči kojima bih to opisao. Nisam doživeo ovo što se sada dešava u Partizanu. Mi smo uvek bili voljeni. Imali smo krize, ali smo uspevali da izađemo iz njih. Nadam se da će se to dogoditi i ove godine", rekao je Smailagić.

