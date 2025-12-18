Slušaj vest

Košarkaši Partizana doživeli su ozbiljan udarac i ubedljivo su poraženi od Virtusa u Beogradskoj Areni (68:86) i jasno je da crno-beli moraju da se pojačaju na pojedinim pozicijama.

Goruće mesto definitivno je plejmejker gde crno-beli deo javnosti očekuje da će stići NBA bomba - Kameron Pejn.

Prema informacijama Mozzart Sporta, Pejn je blizu Partizana, ali da bi bomba eksplodirala potrebno je da se ispuni jedan uslov, a to je da crno-beli promovišu novog trenera.

Izvesno je da Mirko Ocokoljić neće ostati na klupi, kao glavni kandidat spominje se Đoan Penjaroja, a Mozzart Sport prenosi kako bi neka konkretna saopštenja Partizana mogla da uslede posle meča protiv Žalgirisa u Kaunasu.

Dakle, Kameron Pejn je blizu, ali će Partizan prvo morati da promoviše trenera.

Što se tiče Kamerona Pejna, reč je o iskusnom plejmejkeru koji je u NBA ligu stigao 2015. godine kao 14. pik na draftu. Birali su ga Oklahoma Siti Tanderi, čije boje je branio godinu i po dana.

Posle toga bio je deo Čikago Bulsa, kratko Klivlenda, zatim Finiksa u kojem je proveo gotovo četiri sezone i pružao najbolje partije, a onda i deo Milvoki Baksa i Filadelfija Seventisiksersa. Poslednju sezonu proveo je u Njujork Niksima, gde je u proseku na parketu provodio 15 minuta i za to vreme beležio 6,9 poena, 1,4 skokova i 2,8 asistencija. Najbolja sezona u karijeri mu je 2021/2022, kada je u dresu Sansa imao učinak od 10,8 poena, 4,9 asistencija i tri skoka.

Kurir Sport / Mozzart sport

