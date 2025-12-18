Slušaj vest

Košarkaši Partizana otputovali su u Kaunas, gde ih u petak od 19 časova očekuje utakmica 17. kola Evrolige protiv ekipe Žalgirisa.

Trener crno-belih, Mirko Ocokoljić, na utakmici sa litvanskim timom definitivno neće moći da računa na Tajrika Džonsa, koji je zbog problema sa povredom zadnje lože ostao u Beogradu.

Tajrik Džons u dresu Partizana

Stepen povrede i dužina odsustva jednog od najboljih igrača Partizana biće poznati nakon detaljnih pregleda koji ga očekuju narednih dana.

Pored Tajrika, na letu za Kaunas nema ni Finca Mike Murinena i mladog Mitra Bošnjakovića.

Zanimljivo, Džabari Parker koji nije ulazio u igru na meču protiv Virtusa otputovao je sa ekipom u Kaunas.

Partizan nakon 16 odigranih kola zauzima poražavajuće 17. mesto na tabeli sa skorom 6-10.

