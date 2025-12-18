Slušaj vest

Partizan je sinoć doživeo pravu katastrofu pred svojim navijačima protiv Virtusa, ali i litvanski klub se propisno obrukao protiv Efesa u svojoj "Žalgirio areni".

Nakon sjajnog starta sezone Žalgiris je upao u krizu, vezao dva ubedljiva poraza pred svojim navijačima i atmosfera u ekipi se ozbiljno narušila.

Da postoji problem, potvrdio je i trener Tomas Masiulis na konferenciji za medije nakon poraza od Efesa.

Novinare je zanimalo njegovo mišljenje o potezu Mozesa Rajta, koji se po završetku utakmice odvojio od ekipe.

"To su interne stvari i ne bih da to rešavam kroz medije. Imamo probleme i vi to vidite, ali mi moramo to da rešavamo interno", rekao je Masiulis.

Iskusni centar, koji je letos stigao u Žalgiris kao veliko pojačanje, dobio je na ovom meču znatno manju minutažu i to mu se očito nije dopalo.

"Ima neke manje probleme, ali to je odluka trenera" rekao je Masiulis.

Osvrnuo se i na saradnju Franciska i Najdžela Viljamsa Gosa.

"Normalno je da postoji adaptacija i to vreme može da bude bolno. Verujem da mogu da igraju zajedno da mogu da budu jaki. Ne želimo da zavisimo samo od jednog igrača i normalno je da Franciskove brojke neće biti velike kao što su bile kad je bio usamljen", smatra trener Žalgirisa.

Podsetimo, Žalgiris će u petak od 19 časova odmeriti snage sa Partizanom.

Kurir sport