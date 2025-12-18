Slušaj vest

Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Elajdža Brajant proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) 16. kola Evrolige.

Hapoel je u ovoj rundi takmičenja na svom terenu pobedio Crvenu zvezdu sa 84:78, a jedan od najzaslužnijih za to bio je upravo Brajant.

On je utakmicu završio sa sa 28 poena, uz devet skokova, pet asistencija, jednu blokadu i pet iznuđenih prekršaja, što mu je donelo indeks korisnosti 37.

Najbolji indeks je u ovom kolu imao Mekinli Rajt iz Dubaija - 42, ali je njegov tim poražen od Makabija iz Tel Aviva.

Vil Klajburn iz Barselone je sakupio 33 indeksna poena u pobedi svog tima protiv Pariza. Najbolje u ovom kolu, sa indeksom 31, kompleriraju košarkaš Olimpijakosa Nikola Milutinov i Džared Batler iz Crvene zvezde.

Elajdža Brajant je sa 28 postignutih poena bio najbolji strelac 16. kola Evrolige, Klajburn je sa 12 uhvaćenih lopti bio najbolji skakač, dok je Nik Vajler-Bab iz Efesa sa 13 uspešnih dodavanja bio najbolji asistent.

