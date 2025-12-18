Slušaj vest

Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Elajdža Brajant proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) 16. kola Evrolige.

Hapoel je u ovoj rundi takmičenja na svom terenu pobedio Crvenu zvezdu sa 84:78, a jedan od najzaslužnijih za to bio je upravo Brajant.

On je utakmicu završio sa sa 28 poena, uz devet skokova, pet asistencija, jednu blokadu i pet iznuđenih prekršaja, što mu je donelo indeks korisnosti 37.

Najbolji indeks je u ovom kolu imao Mekinli Rajt iz Dubaija - 42, ali je njegov tim poražen od Makabija iz Tel Aviva.

Vil Klajburn iz Barselone je sakupio 33 indeksna poena u pobedi svog tima protiv Pariza. Najbolje u ovom kolu, sa indeksom 31, kompleriraju košarkaš Olimpijakosa Nikola Milutinov i Džared Batler iz Crvene zvezde.

Elajdža Brajant je sa 28 postignutih poena bio najbolji strelac 16. kola Evrolige, Klajburn je sa 12 uhvaćenih lopti bio najbolji skakač, dok je Nik Vajler-Bab iz Efesa sa 13 uspešnih dodavanja bio najbolji asistent.

Kurir sport/Beta

Ne propustiteEvroligaNIJE SAMO PARTIZAN U RASULU - NE CVETAJU RUŽE NI U KAUNASU! Nezadovoljna zvezda se odvojila od ekipe, trener zagrmeo na konferenciji: Imamo probleme!
Tomas Masiulis
EvroligaNEMA KRAJA PARTIZANOVIM PROBLEMIMA! Crno-beli bez jednog od najboljih igrača idu na noge Žalgirisu! Poznat status Džabarija Parkera!
KK Partizan
EvroligaNBA POJAČANJE STIŽE U PARTIZAN?! OVO SU NAJNOVIJE INFORMACIJE! Bomba će eksplodirati tek kada se ispuni OVAJ USLOV!
Kameron Pejn
Evroliga"ČOVEK JE LIMITIRAN - NE MOŽE BAZEN VIŠE DA POGODI" Legenda crno-belih brutalno oplela po igračima Partizana: Ko će njih da kupi posle ovoga?!
KK Partizan

Džabari Parker izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić