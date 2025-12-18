Slušaj vest

Košarkaši Partizana gostovaće u petak od 19 časova ekipi Žalgirisa u 17. kolu Evrolige, a očekivanja pred ovaj duel izneo je trener crno-belih, Mirko Ocokoljić.

- Očekuje nas teška utakmica. Igramo protiv tima koji ima odlične litvanske košarkaše uz grupu stranih igrača predvođenih, pre svega, Najdželom Vilijams-Gosom, Silvanom Franciskom i Mozesom Rajtom. To je ekipa koja je bila najveće iznenadjenje na samom startu Evrolige. Ipak, juče su odigrali nešto slabiju utakmicu, slično kao i mi. Što se nas tiče, moramo da vidimo gde smo grešili i da pristup utakmici bude drugačiji u odnosu na sinoćni meč - rekao je Ocokoljić, a na njegove reči nadovezao se Šejk Milton:

1/6 Vidi galeriju Mirko Ocokoljić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Moramo da se dodatno pripremimo gledajući snimke. Duga je sezona, tako da moramo da budemo fokusirani i da pronađemo pravu energiju. Potrebno je da igramo pametnije i da ne ponavljamo iste greške - dodao je Milton.

Košarkaši Žalgirisa se nalaze na osmom mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i sedam poraza, dok je Partizan na 17. poziciji sa skorom 6/10. U prethodnoj rundi, oba tima su poražena - Partizan od Virtusa (68:86), a Žalgiris od Efesa (64:87).

BONUS VIDEO: