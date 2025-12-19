Slušaj vest

Zanimljivo izlaganje imao je Jorgos Barcokas pred okršaj sa Asvelom u 17. kolu Evrolige.

Ambiciozni klub iz Pireja jedno je od najvećih razočaranja u dosadašnjem delu sezone u Evroligi. Nakon 15 odigranih utakmica Olimpijakos ima skor 8-7 i zauzima poražavajuće 11. mesto na tabeli.

Barcokas ističe da su kadrovski problemi uzrok loših rezultata.

"Računali smo na Kenana Evansa jer je godinu i po bio u timu i poznavao je naš sistem. Nakon njegove povrede morali smo da tražimo nova rešenja i tada smo doveli Frenka Nilikinu. Partizan ima drugačiji napadački koncept u odnosu na nas, ali u tom trenutku on je bio najbolji plejmejker koji je postojao na tržištu", kaže Barcokas.

Ekipu je poremetila i povreda Tomasa Volkapa.

"Kada Volkapa ne igra, ekipa se suočava sa ozbiljnim izazovima u protoku lopte".

Kurir sport

Ne propustiteEvroligaOGLASIO SE MIRKO OCOKOLJIĆ! Dotakao se katastrofalnog poraza od Virtusa, pa se osvrnuo na Žalgiris!
Mirko Ocokoljić
EvroligaUNIŠTIO ZVEZDU I POKUPIO PRIZNANJE! Elajdža Brajant MVP 16. kola Evrolige
Elajdža Brajant
EvroligaNIJE SAMO PARTIZAN U RASULU - NE CVETAJU RUŽE NI U KAUNASU! Nezadovoljna zvezda se odvojila od ekipe, trener zagrmeo na konferenciji: Imamo probleme!
Tomas Masiulis
EvroligaNEMA KRAJA PARTIZANOVIM PROBLEMIMA! Crno-beli bez jednog od najboljih igrača idu na noge Žalgirisu! Poznat status Džabarija Parkera!
KK Partizan

Navijači Partizana napuštaju Arenu pre kraja meča Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić