BARCOKAS PROGOVORIO O PROBLEMIMA: Ovo nije isti Olimpijakos - Nilikina je bio najbolji plejmejker na tržištu!
Zanimljivo izlaganje imao je Jorgos Barcokas pred okršaj sa Asvelom u 17. kolu Evrolige.
Ambiciozni klub iz Pireja jedno je od najvećih razočaranja u dosadašnjem delu sezone u Evroligi. Nakon 15 odigranih utakmica Olimpijakos ima skor 8-7 i zauzima poražavajuće 11. mesto na tabeli.
Barcokas ističe da su kadrovski problemi uzrok loših rezultata.
"Računali smo na Kenana Evansa jer je godinu i po bio u timu i poznavao je naš sistem. Nakon njegove povrede morali smo da tražimo nova rešenja i tada smo doveli Frenka Nilikinu. Partizan ima drugačiji napadački koncept u odnosu na nas, ali u tom trenutku on je bio najbolji plejmejker koji je postojao na tržištu", kaže Barcokas.
Ekipu je poremetila i povreda Tomasa Volkapa.
"Kada Volkapa ne igra, ekipa se suočava sa ozbiljnim izazovima u protoku lopte".
Kurir sport