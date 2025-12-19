Ambiciozni klub iz Pireja jedno je od najvećih razočaranja u dosadašnjem delu sezone u Evroligi. Nakon 15 odigranih utakmica Olimpijakos ima skor 8-7 i zauzima poražavajuće 11. mesto na tabeli.

"Računali smo na Kenana Evansa jer je godinu i po bio u timu i poznavao je naš sistem. Nakon njegove povrede morali smo da tražimo nova rešenja i tada smo doveli Frenka Nilikinu. Partizan ima drugačiji napadački koncept u odnosu na nas, ali u tom trenutku on je bio najbolji plejmejker koji je postojao na tržištu", kaže Barcokas.