Sada je iz ekipe sa Malog Kalemegdana stigla i lepa vest.

Crvena zvezda će u petak od 20.45 časova igrati protiv Virtusa utakmicu 17. kola Evrolige. Saša Obradović i njegov tim se nadaju da će protiv rivala iz Bolonje prekinuti niz od tri poraza u Evroligi, a protiv Virtusa će u timu ponovo biti Čima Moneke.

Moneke je, podsetimo, zbog povrede propustio prethodne četiri utakmice Crvene zvezde, po dve u ABA ligi i Evroligi, a sada je ponovo uz saigrače.

Falio je njegov učinak i njegov uticaj na igru ekipe na utakmicama protiv Partizana i Hapoela. Crveno-beli su bili blizu pobeda na oba gostovanja, ali su u završnici izgubili.

Plakao zbog večitog derbija

Moneke je u podkastu "Amerikanos24" otkrio da je plakao kada je shvatio da neće moći da igra u večitom derbiju protiv Partizana.

- Kada sam shvatio da neću moći da igram, plakao sam. Tako sam se osećao. Pokušavao sam da budem nasmejan dok sam tamo, igrali smo baš dobro i to mi je pomoglo. Ipak, na kraju sam bio tužan. Sezona je duga i biće još mnogo ovakvih utakmica, daću sve od sebe da budem spreman kad one dođu - rekao je Moneke.

Nigerijac je jedan od najboljih košarkaša crveno-belih ove sezone, a verovatno najpopularniji među navijačima.

Na utakmicama Evrolige ove sezone u proseku beleži 14,2 poena, 7,5 skokova, 1,9 asistencija i 1,1 ukradenu loptu uz 18,8 indeks korisnosti.

