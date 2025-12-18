Slušaj vest

Crveno-beli će ekipu iz Bolonje ugostiti u utakmici 17. kola Evrolige koja je na programu u petak od 20.45 časova.

U ekipu se vratio Čima Moneke, ali jasno je da crveno-beli i dalje imaju velike probleme sa povredama.

- Energija nam je sad potrebna u odnosu na ovaj raspored. Pa imamo opet malo kraću rotaciju. Morali smo baš da povedemo računa o igračima. Danas je tu jedan trening koji smo mogli da odradimo. Opet ne možeš sad toliko i da detaljišeš. Bolonja je vrlo zahtevan protivnik i u odnosu na način na koji igraju. Mogu da ti naprave problem, ne samo nama, već koliko su ekipa već dobili. Imaju ozbiljnu hemiju. Bez obzira na dva poraza Virtusa od Hapoela kod kuće, pa u Milanu. Ekipa koja je odmah našla odgovore i dominantno odigrala juče utakmicu. Raznovrsni su u napadu iako znamo da su x-faktori uvek Edvards i Morgan. Moramo da povedemo računa malo još u odbrani. Neke stvari koje smo pokazali kao slabost kroz neke runde i protivnike. Oni dosta, dosta igraju i tu moramo da smo dobri kako bi ušli u situaciju da dobijemo utakmice - rekao je Saša Obradović.

Zvezda je na vezala tri evroligaška poraza.

- To su utakmice rešene na samom kraju. Tako smo gubili utakmice, osim Barselone koja je bila malo izgubljena, rekao bih od početka. Ove zadnje dve utakmice su pokazale da mi igramo na visokom nivou, samo moramo da naučimo i kako da privedemo utakmice kraju. To je osnovno, to je deo iskustva, deo dobrih odluka. Na kraju krajeva može da bude i deo nekog umora koji je sad već malo prisutan. Gotovo u igračima koji su preigrani, sticajem okolnosti. To su neki faktori koje treba da sagledamo. Dobro je biti u nekoj situaciji koja ne može da se predvidi. Ja mislim da iz ovakvih situacija uvek moraš da budeš i jak i da pokažeš dozu neke empatije jedan prema drugome, da bi mogli da izdržimo ovakav ritam. Ja ne bih uopšte se osvrtao na to koliko smo u nekim zadnjim situacijama možda mogli bolje da reagujemo. Ja mislim da bi trebalo biti pozitivan. Ekipa Zvezde ima dobro lice i u porazima. Borili smo se do samog kraja, igrali smo protiv ekipe koja je projektovana da bude ne samo na F4, nego i da osvoji Evroligu na jednu loptu ovamo i ovamo. Treba izaći pozitivno, dignuti glave i samo nastaviti.

Dobio je pitanje koliko će utakmica protiv Virtusa biti psihički teška.

- Iz toga se uči kako trebaš da budeš jak i da pokažeš dozu liderstva. Da znaš da nije sve sjajno, da nije sve euforija, da nije sve lepo. Na kraju krajeva kroz ove neke periode pa čak i tak tri poraza. Mi možemo sigurno da rastemo, možda bude teže, ali uvek treba da znaš način. To je pre svega da igraš jako odbranu. To ti uvek daje neke garancije da čak i u nekim težim situacijama možeš da izađeš u pobedu.

Kodi Miler-Mekintajer nije odigrao dobru utakmicu u Izraelu. Obradović je upitan o preopterećenosti plejmejkera.

- To ćemo da vidimo. Dosta zavisi od utakmice, dosta zavisi od toka utakmice. I sam kraj utakmice, on je fenomenalne stvari radio odbrambeno. To ti je negde i važno odnosi na možda ostatak, recimo, gde su i Batler i Grejem. Tu vrstu iskustva treba da steknu. Treba da se zna da je Kodi uvek bio, do sada je bio najbolji naš igrač u oba pravca. Ne treba mu umanjivati ulogu, treba mu dati poverenje. On će to vratiti - poručio je Saša Obradović.

