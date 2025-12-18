"NIJE VREME DA POČNEMO DA PANIČIMO" Džered Batler dao recept za Virtus i nastavak sezone!
Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20.45 u Beogradskoj Areni igraju meč 17. kola Evrolige protiv Virtusa.
Crveno-beli ne nalaze se u dobroj formi, poraženi su od Barselone, Partizana i Hapoela, ali Džered Batler zna recept za nastavak takmičenja.
- Za nas je važno da se sada skupimo kao tim, oni imaju mnogo kretnji i akcija bez lopte, moramo da budemo fokusirani na te stvari - počeo je priču Batler, pa dodao:
- Kako da ostanemo mirni? Mislim da još nije vreme da počnemo da paničimo, mislim da je ovo vreme da još više zbijemo redove i pokažemo zajedništvo, više neko do sada. Svaki tim prolazi kroz ovu fazu tokom sezone, mi je prolazimo sada, ali to nam je i šansa da učimo. Ciljevi ostaju isti kao i na početku sezone.
Odgovorio je i na pitanje u kom aspektu igre se najbolje oseća na terenu.
- Kada imam loptu u rukama, navikao sam se na loptu... Osećam se bolje, obruči mi se sada čine širim.
Za kraj, govorio je i o samopouzdanju koje trenutno ima.
- Ne znam, samo gledam da igram najbolje što mogu, da pogodim i da uradim najbolje što mogu za tim. To je "flou", mentalitet. Kao kada svirate gitaru ili klavir, samo vas ponese - zaključio je Batler.
