Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20.45 u Beogradskoj Areni igraju meč 17. kola Evrolige protiv Virtusa.

Crveno-beli ne nalaze se u dobroj formi, poraženi su od Barselone, Partizana i Hapoela, ali Džered Batler zna recept za nastavak takmičenja.

- Za nas je važno da se sada skupimo kao tim, oni imaju mnogo kretnji i akcija bez lopte, moramo da budemo fokusirani na te stvari - počeo je priču Batler, pa dodao:

- Kako da ostanemo mirni? Mislim da još nije vreme da počnemo da paničimo, mislim da je ovo vreme da još više zbijemo redove i pokažemo zajedništvo, više neko do sada. Svaki tim prolazi kroz ovu fazu tokom sezone, mi je prolazimo sada, ali to nam je i šansa da učimo. Ciljevi ostaju isti kao i na početku sezone.

Džered Batler

Odgovorio je i na pitanje u kom aspektu igre se najbolje oseća na terenu.

- Kada imam loptu u rukama, navikao sam se na loptu... Osećam se bolje, obruči mi se sada čine širim.

Za kraj, govorio je i o samopouzdanju koje trenutno ima.

- Ne znam, samo gledam da igram najbolje što mogu, da pogodim i da uradim najbolje što mogu za tim. To je "flou", mentalitet. Kao kada svirate gitaru ili klavir, samo vas ponese - zaključio je Batler.

