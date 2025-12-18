Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20.45 u Beogradskoj Areni igraju meč 17. kola Evrolige protiv Virtusa.

Crveno-beli ne nalaze se u dobroj formi, poraženi su od Barselone, Partizana i Hapoela, ali Stefan Miljenović ne gubi veru u dobar rezultat protiv Italijana, već ističe kako je spreman da zaigra koliko god prilike dobije.

Stefan Miljenović
Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Uvek se nadam da ću igrati. Treniram, spreman sam, sve je na treneru - rekao je on, pa otkrio šta smatra da će biti ključ protiv Virtusa:

- Naša komunikacija i agresivnost u odbrani. Virtus je ekipa koja igra dosta 'off screen', biće na nama da bolje komuniciramo i bude agresivni. Da zaustavimo Karsena Edvardsa koji u svojim rukama ima 30 poena kada ga krene.

Govorio je Miljenović i koliko mu Kodi Miler-Mekintajer pomaže u Zvezdi.

- Kodi Miler-Mekintajer je tu od prvog dana, daje mi savete, uz mene je. Gura me da igram svoju igru - zaključio je Miljenović.

