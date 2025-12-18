"KODI MILER-MEKINTAJER JE UVEK TU ZA MENE" Stefan Miljenović hvalio saigrača pred susret sa Virtusom: "Od prvog dana..."
Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20.45 u Beogradskoj Areni igraju meč 17. kola Evrolige protiv Virtusa.
Crveno-beli ne nalaze se u dobroj formi, poraženi su od Barselone, Partizana i Hapoela, ali Stefan Miljenović ne gubi veru u dobar rezultat protiv Italijana, već ističe kako je spreman da zaigra koliko god prilike dobije.
- Uvek se nadam da ću igrati. Treniram, spreman sam, sve je na treneru - rekao je on, pa otkrio šta smatra da će biti ključ protiv Virtusa:
- Naša komunikacija i agresivnost u odbrani. Virtus je ekipa koja igra dosta 'off screen', biće na nama da bolje komuniciramo i bude agresivni. Da zaustavimo Karsena Edvardsa koji u svojim rukama ima 30 poena kada ga krene.
Govorio je Miljenović i koliko mu Kodi Miler-Mekintajer pomaže u Zvezdi.
- Kodi Miler-Mekintajer je tu od prvog dana, daje mi savete, uz mene je. Gura me da igram svoju igru - zaključio je Miljenović.
