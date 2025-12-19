Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Virtus u utakmici 17. kola Evrolige
CRVENO-BELI POD IMPERATIVOM POBEDE: Evo gde možete gledati prenos meča Crvena zvezda - Virtus
Zvezda u ovaj meč ulazi nakon tri uzastopna poraza u elitnom takmičenju i pobeda joj je neophodna za izlazak iz krize.
Crveno-beli su trenutno imaju skor 9-7 i nalaze se na sedmom mestu na tabeli.
Sa druge strane Virtus na čijoj klupi sedi bivši trener Zvezde Duško Ivanović ima polovičan učinak 8-8.
Virtus je pre samo dva dana takođe u Beogradu ubedljivo savladao Partizan i potvrdio svoj kvalitet.
Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arena sporta", a sva dešavanja, pre, za vreme i posle meča na našem sajtu.
Utakmica se igra u "Beogradskoj Areni" sa početkom u 20.45 časova.
