Zvezda u ovaj meč ulazi nakon tri uzastopna poraza u elitnom takmičenju i pobeda joj je neophodna za izlazak iz krize.

Crveno-beli su trenutno imaju skor 9-7 i nalaze se na sedmom mestu na tabeli.

Sa druge strane Virtus na čijoj klupi sedi bivši trener Zvezde Duško Ivanović ima polovičan učinak 8-8.

Virtus je pre samo dva dana takođe u Beogradu ubedljivo savladao Partizan i potvrdio svoj kvalitet.

Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arena sporta", a sva dešavanja, pre, za vreme i posle meča na našem sajtu.

Utakmica se igra u "Beogradskoj Areni" sa početkom u 20.45 časova.