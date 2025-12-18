Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Virtus u utakmici 17. kola Evrolige
MONEKE ODUŠEVIO DELIJE PRED VIRTUS: Pomenuo Svetog Nikolu i poslao moćnu poruku...
Zvezda će na ovom meču biti jača za Čimu Monekea koji se nakon dve nedelje odsustva zbog povrede vraća na teren.
Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Moneke se povodom povratka na teren oglasio na društvenim mrežama.
"Ćao ljudi, uzbuđen sam što se vraćam. Zatim je rekao da zna da je u petak Sveti Nikola, ali isto tako i da bi voleo da vidi pune tribine. Znam da je sutra slava, i da je mnogo ljudi obeležava, ali se nadam da ćete doći u velikom broju da nas podržite. Jedva čekam da vas vidim u Areni. Hajde Zvezdo", napisao je Čima Moneke.
Zvezda je nakon poraza od Hapoela pala na sedmo mesto na tabeli sa skorom 9-7, dok je Virtus u ovom momentu dvanaesti sa 8-8.
Utakmica je na programu u petak od 20.45 časova u "Beogradskoj Areni".
