Slušaj vest

Zvezda će na ovom meču biti jača za Čimu Monekea koji se nakon dve nedelje odsustva zbog povrede vraća na teren.

Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Moneke se povodom povratka na teren oglasio na društvenim mrežama.

"Ćao ljudi, uzbuđen sam što se vraćam. Zatim je rekao da zna da je u petak Sveti Nikola, ali isto tako i da bi voleo da vidi pune tribine. Znam da je sutra slava, i da je mnogo ljudi obeležava, ali se nadam da ćete doći u velikom broju da nas podržite. Jedva čekam da vas vidim u Areni. Hajde Zvezdo", napisao je Čima Moneke.

 Zvezda je nakon poraza od Hapoela pala na sedmo mesto na tabeli sa skorom 9-7, dok je Virtus u ovom momentu dvanaesti sa 8-8.

Utakmica je na programu u petak od 20.45 časova u "Beogradskoj Areni".

Ne propustiteEvroligaFANTASTIČNA VEST ZA CRVENO-BELE! Vratio se košarkaš Zvezde koji je plakao zbog utakmice protiv Partizana!
Crvena zvezda Olimpijakos Evroliga (7).jpeg
EvroligaMONEKE PLAKAO PRED UTAKMICU SA PARTIZANOM! Košarkaš Zvezde to nije mogao da podnese! Otkrio je šta ga je pogodilo pred večiti derbi
Čima Moneke
EvroligaIZ PRVE RUKE! Otkriveno kada se Čima Moneke vraća na teren posle povrede - nedostaje Crvenoj zvezdi!
Čima Moneke KK Crvena zvezda
EvroligaUŽASNA VEST IZ ZVEZDE PRED GOSTOVANJE LIDERU EVROLIGE! Crveno-beli putuju na važnu utakmicu bez ovih košarkaša...
Saša Obradović KK Crvena zvezda