"Ćao ljudi, uzbuđen sam što se vraćam. Zatim je rekao da zna da je u petak Sveti Nikola, ali isto tako i da bi voleo da vidi pune tribine. Znam da je sutra slava, i da je mnogo ljudi obeležava, ali se nadam da ćete doći u velikom broju da nas podržite. Jedva čekam da vas vidim u Areni. Hajde Zvezdo", napisao je Čima Moneke.