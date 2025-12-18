Slušaj vest

Crno-beli stižu u Kaunas nakon ubedljivog poraza protiv Virtusa na svom terenu i sa poljuljanom atmosferom u klubu nakon silnih previranja.

Partizan je trenutno tek na 17. mestu na tabeli sa skorom 6-10 i sve je dalji od mesta koje vodi makar u plej-in.

Žalgiris sa druge strane ima učinak 9-7, a takođe ulazi u meč u lošem raspoloženju nakon ubedljivog poraza od Efesa na svom terenu.

Poznate su i sudije za ovaj meč.

Pravdu u „Žalgirio areni“ deliće arbitri na čelu sa Francuz Mehdijem Difalom, uz Raina Perandija iz Estonije, kao i Vasiliki Caruha iz Grčke.