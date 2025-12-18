Košarkaši Partizana gostuju Žalgirisu u utakmici 17. kola Evrolige
EVROLIGA
POZNATO KO DELI PRAVDU U KAUNASU: Određene sudije za meč Žalgiris - Partizan
Crno-beli stižu u Kaunas nakon ubedljivog poraza protiv Virtusa na svom terenu i sa poljuljanom atmosferom u klubu nakon silnih previranja.
KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT
Partizan je trenutno tek na 17. mestu na tabeli sa skorom 6-10 i sve je dalji od mesta koje vodi makar u plej-in.
Žalgiris sa druge strane ima učinak 9-7, a takođe ulazi u meč u lošem raspoloženju nakon ubedljivog poraza od Efesa na svom terenu.
Poznate su i sudije za ovaj meč.
Pravdu u „Žalgirio areni“ deliće arbitri na čelu sa Francuz Mehdijem Difalom, uz Raina Perandija iz Estonije, kao i Vasiliki Caruha iz Grčke.
