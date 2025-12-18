Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Virtus u utakmici 17. kola Evrolige
DOBRO POZNATA LICA U ARENI: Ovo su sudije za meč Zvezda - Virtus
Zvezda u ovaj meč ulazi nakon tri uzastopna poraza u elitnom takmičenju i pobeda joj je neophodna za izlazak iz krize.
Crveno-beli su trenutno imaju skor 9-7 i nalaze se na sedmom mestu na tabeli.
Sa druge strane Virtus na čijoj klupi sedi bivši trener Zvezde Duško Ivanović ima polovičan učinak 8-8.
Virtus je takođe u Beogradu ubedljivo savladao Partizan i potvrdio svoj kvalitet.
Određene su i sudije za ovaj meč.
Pravdu u "Beogradskoj Areni" deliće Letonac Olegs Latiševs, Jakub Zamojski i Tomaš Travicki iz Poljske.
