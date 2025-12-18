Slušaj vest

Makabi je u Jerusalimu savladao Valensiju sa 85:82 (19:21, 28:20, 23:20, 15:21).

Valensija je u poslednjem napadu imala tri prilike da dođe do produžetka, a poslednji je za tri poena neprecizan bio Žean Montero.

Najbolji učinak u pobedničkom timu imao je Loni Voker sa 14 poena, Ife Lundberg je upisao 12 poena, sedam asistencija i tri skoka, dok su po 11 poena postigli Ti Džej Lif (pet skokova) i Džim Klark treći (tri asistencije).

Najefikasniji u ekipi Valensije bio je Kameron Tejlor sa 15 poena, uz osam skokova, Branko Badio je dodao 14 poena, a Metju Kostelo je postigao 13 poena, uz šest uhvaćenih lopti.

Valensija je prekinula niz od pet uzastopnih pobeda i sada na trećem mestu ima skor 11/6, dok je Makabi upisao četvrti vezani trijmuf i na 14. mestu ima sedam pobeda i 10 poraza.

U narednom kolu Valensija dočekuje Baskoniju, a Makabi gostuje Partizanu.