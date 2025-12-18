Slušaj vest

Košarkaši Panatinaikosa pobedili su u Atini ekipu Hapoela iz Tel Aviva sa 93:82 (22:17, 23:29, 20:16, 28:20), u utakmici 17. kola Evrolige.

Do drugog vezanog trijumfa atinski tim vodio je Kendrik Nan sa 19 poena, Džedi Osman je upisao 17 poena i tri skoka, a Omer Jurceven je dodao 11 poena, uz četiri uhvaćene lopte.

U izraelskoj ekipi bolji od ostalih je bio Tajler Enis sa 16 poena, uz tri skoka, Antonio Blekni je zabeležio 15 poena, dok su po 14 poena postigli Elajdža Brajant (sedam skokova) i Kolin Malkolm (tri skoka).

Hapoel na prvom mestu Evrolige ima 12 pobeda i pet poraza, a Panatinaikos na četvrtoj poziciji ima učinak od 11 pobeda i šest poraza.

U sledećem kolu Hapoel gostuje Bajernu, dok Panatinaikos gostuje Žalgirisu u Kaunasu.