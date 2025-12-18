Slušaj vest

Košarkaši Panatinaikosa pobedili su u Atini ekipu Hapoela iz Tel Aviva sa 93:82 (22:17, 23:29, 20:16, 28:20), u utakmici 17. kola Evrolige.

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Do drugog vezanog trijumfa atinski tim vodio je Kendrik Nan sa 19 poena, Džedi Osman je upisao 17 poena i tri skoka, a Omer Jurceven je dodao 11 poena, uz četiri uhvaćene lopte.

U izraelskoj ekipi bolji od ostalih je bio Tajler Enis sa 16 poena, uz tri skoka, Antonio Blekni je zabeležio 15 poena, dok su po 14 poena postigli Elajdža Brajant (sedam skokova) i Kolin Malkolm (tri skoka).

Hapoel na prvom mestu Evrolige ima 12 pobeda i pet poraza, a Panatinaikos na četvrtoj poziciji ima učinak od 11 pobeda i šest poraza.

U sledećem kolu Hapoel gostuje Bajernu, dok Panatinaikos gostuje Žalgirisu u Kaunasu.

Ne propustiteEvroligaATAMAN ZAPRETIO LIDERU: Da osete domaći teren...
zvezda-panathinaikos-2614592.JPG
EvroligaŽESTOK UDAR NA SUDIJE U EVROLIGI I TO DIREKTNO OD ŠAMPIONA! Legenda zagrmela: Radije bih potrošio novac na poklone za decu, komuniciraćemo zvanično...
Šarunas Jasikevičijus
EvroligaATAMAN UZNEMIREN ZBOG SKANDIRANJA 10.000 NAVIJAČA: Takve povike da upute, veoma ružno...
Ergin Ataman
Košarka"ŽELJKO OBRADOVIĆ MI JE REKAO..." Vlade Đurović otkrio dosad nepoznatu priču o slavnom teneru!
Zeljko OBradović.jpg

Monografija Zvezde Izvor: Kurir