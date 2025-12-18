- Igraćemo protiv potpuno drugačijeg tima od onog sa kojim smo suočili juče. Igraju zaista dobro posle promene trenera. Oni su svakako dobar tim, a sada igraju sa mnogo energije, imaju jasne ideje kako napadaju. Crvena zvezda je tim koji uspeva da kreira akcije iz mnogih situacija jedan na jedan, sa mnogo igrača koji su opasni u izolaciji. Verovatno su najbolji tim u tranziciji, a imaju i dobre opcije u reketu. Da bismo pobedili Crvenu zvezdu moraćemo da igramo još bolje nego juče - rekao je Ivanović, a prenosi sajt kluba.