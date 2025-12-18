Košarkaši Crvene dočekuju Virtus u utakmici 17. kola Evrolige
EVROLIGA
DUŠKO IVANOVIĆ NAHVALIO ZVEZDU: Igraćemo protiv potpuno drugačijeg tima...
Virtus je u sredu ubedljivo savladao Partizan takođe u "Beogradskoj Areni" i sa optimizmom dočekuje ovaj meč.
Svoja očekivanja izneo je trener kluba iz Bolonje Duško Ivanović, inače nekadašnji trener crveno-belih.
- Igraćemo protiv potpuno drugačijeg tima od onog sa kojim smo suočili juče. Igraju zaista dobro posle promene trenera. Oni su svakako dobar tim, a sada igraju sa mnogo energije, imaju jasne ideje kako napadaju. Crvena zvezda je tim koji uspeva da kreira akcije iz mnogih situacija jedan na jedan, sa mnogo igrača koji su opasni u izolaciji. Verovatno su najbolji tim u tranziciji, a imaju i dobre opcije u reketu. Da bismo pobedili Crvenu zvezdu moraćemo da igramo još bolje nego juče - rekao je Ivanović, a prenosi sajt kluba.
