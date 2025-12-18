Košarkaši Real Madrida pobedili su na svom terenu Pariz 95:90 (24:21, 25:29, 21:24, 25:16), u 17. kolu Evrolige.
Evroliga
REAL PREŽIVEO PARIZ U MADRIDU: Teo Maledon postigao milioniti poen u Evroligi
Slušaj vest
U prvoj četvrtini postignut je 1.000.000. poen u Evroligi, a strelac jubilarnog koša bio je igrač Reala Teo Maledon.
Najefikasniji kod Reala bili su Maledon sa 21, Valter Tavares sa 16 i Trej Lajls sa 14 poena.
Kod Pariza bolji od ostalih bio je Džerad Roden sa 19 poena.
Real je šesti sa 10 pobeda i sedam poraza, a Pariz je na pretposlednjem, 19. mestu sa pet pobeda i 12 poraza.
U narednom kolu, Real će gostovati Monaku, dok će Pariz ugostiti Crvenu zvezdu.
(Beta)
Reaguj
Komentariši