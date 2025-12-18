Slušaj vest

U prvoj četvrtini postignut je 1.000.000. poen u Evroligi, a strelac jubilarnog koša bio je igrač Reala Teo Maledon.

Najefikasniji kod Reala bili su Maledon sa 21, Valter Tavares sa 16 i Trej Lajls sa 14 poena.

Kod Pariza bolji od ostalih bio je Džerad Roden sa 19 poena.

Real je šesti sa 10 pobeda i sedam poraza, a Pariz je na pretposlednjem, 19. mestu sa pet pobeda i 12 poraza.

U narednom kolu, Real će gostovati Monaku, dok će Pariz ugostiti Crvenu zvezdu.

(Beta)