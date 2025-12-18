Slušaj vest

Fenerbahče su do pobede predvodili Tajlen Horton-Taker sa 23 i Bonzi Kolson sa 20 poena.

Najefikasniji kod Milana bio je Armoni Bruks sa 18 poena.

Fenerbahče je peti sa 10 pobeda i šest poraza, a Milano je na 11. mestu sa devet pobeda i osam poraza.

U narednom kolu, Fenerbahče će u Istanbulu dočekati Barselonu, dok će Milano gostovati Dubaiju.

(Beta)

Monografija Zvezde Izvor: Kurir