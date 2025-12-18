Košarkaši Fenerbahčea pobedili su na gostujućem terenu Milano 87:72 (19:11, 21:21, 16:23, 31:17), u 17. kolu Evrolige.
FENER SE VRATIO NA POBEDNIČKI KOLOSEK: Horton-Taker i Kolson vodili turski tim do trijumfa nad Olimpijom
Fenerbahče su do pobede predvodili Tajlen Horton-Taker sa 23 i Bonzi Kolson sa 20 poena.
Najefikasniji kod Milana bio je Armoni Bruks sa 18 poena.
Fenerbahče je peti sa 10 pobeda i šest poraza, a Milano je na 11. mestu sa devet pobeda i osam poraza.
U narednom kolu, Fenerbahče će u Istanbulu dočekati Barselonu, dok će Milano gostovati Dubaiju.
