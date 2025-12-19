Slušaj vest

Košarkaši Partizana u petak od 19 časova gostuju Žalgirisu u meču 17. kola Evrolige, a uoči ovog duela stručni štab i igrači crno-belih imali su dug sastanak.

To je otkrio trener ekipe, Mirko Ocokoljić.

1/6 Vidi galeriju Mirko Ocokoljić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Zadovoljan sam sastankom koji je trajao duže nego što sam planirao, kao i treningom. Žao mi je što nismo trenirali u velikoj sali jer je bila zauzeta, to bi nam više prijalo... Ali nema žaljenja - rekao je Ocokoljić, pa je dodao da je razgovarao i sa Džabarijem Parkerom:

- Pričao sam malo sa njim i iskreno se nadam da će imati dobar pristup. To svi očekujemo od njega.

1/11 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Posle svega, Ocokoljić je ipak optimista.

- Možda će zvučati čudno, ali ja sam optimističan. Analizirali smo utakmicu protiv Virtusa i igrači su shvatili da je način na koji smo igrali – nedopustiv. Nadam se da ćemo izaći sa mnogo boljom energijom i verujem u reakciju ekipe - istakao je Mirko Ocokoljić, a zatim nastavio:

- U suštini, sve se svodi na to da igrači razumeju da je utakmica protiv Virtusa bila plod naše igre, odnosno onoga što nismo uradili. Pokazivali smo im određene situacije i zaista mislim da sada razumeju gde smo grešili.

1/22 Vidi galeriju KK Partizan - Virtus Bolonja (16. kolo Evrolige) Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Osvrnuo se i na meč protiv Žalgirisa.

- Potrebno je 40 minuta žestoke borbe. Ne ide nam na ruku ni to što su i oni odigrali lošu utakmicu i što se očekuje njihova reakcija. Ovde se teško dobija, ali to je poenta, izlazimo da pokušamo da napredujemo, damo sve od sebe i napravimo iznenađenje.

Za kraj, govorio je i o igri narednog rivala.

- Sve se vrti oko kreatora sa loptom. To je tim prepun litvanskih reprezentativaca, šutiraju odlično za tri poena i generalno izgledaju dobro ove sezone. Možda su malo pali u formi ili se druge ekipe bolje pripremaju. U ovom rasporedu niko ne može da bude konstantan, to važi za sve timove - zaključio je Mirko Ocokoljić.

Kurir sport / Mozzart sport

BONUS VIDEO: