Valensija - Partizan: 20.30
Evroliga
VALENSIJA - PARTIZAN: Crno-beli igraju poslednji meč u 2025. godini! Mogu li košarkaši Partizana pobedom da se "ispišu"?
Košarkaši Partizana večeras od 20.30 igraju poslednju utakmicu ove sezone na gostujućem terenu protiv Valensije, u sklopu 19. kola Evrolige.
Crno-beli zauzimaju 18. mesto na tabeli sa šest pobeda i 12 poraza, dok je Valensija druga sa skorom 12/6.
