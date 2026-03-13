Crvena zvezda je pobedila Fenerbahče i zadržala šesto mesto u Evroligi, dok je Barselona poražena. Šta to znači za srpski tim?
ludilo
ZVEZDA JE U TOP 6! Tabela Evrolige, kakav karambol! Šta znači pobeda Milana i poraz Barse za srpski tim?
Veliku pobedu je Crvena zvezda ostvarila na svom terenu nad Fenerbahčeom (79:73) u 31. kolu Evrolige.
Pobeda velika kao kuća, jer Zvezda na sedam kola do kraja i dalje drži priključak za plasman u plej-of!
Sa druge strane Olimpija Milano je pobedila Makabi rezultatom 96:87 i tako ostala u trci za Zvezdom od koje ima bolji međusobni skor.
Barselona je na svom terenu poražena od Hapoela (80:75) i sada je na pobedu manje od Zvezde i na 10. mestu.
Zvezda je trenutno na mestu broj šest sa skorom 18-13.
Evo i tabele!
