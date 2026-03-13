Čima Moneke je posle pobede nad Fenerbahčeom otvoreno govorio o poštovanju koje zaslužuje. Pročitajte njegove izjave i uticaj na tim.
PREKIPELO MU JE - DOSTA JE BILO! Čima Moneke ljut, svašta je rekao posle Fenerbahčea!
Košarkaši Crvene zvezde pobedil su Fenerbahče sa 79:73 u 31. kolu Evrolige.
Posle meča Čima Moneke, najefikasniji akter ove utakmice (21 p), otvorio je dušu!
Crvena zvezda - Fenerbahče 2025/26 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
- Znamo ko smo. Oni su bili najbolji tim cele sezone, veoma važna utakmica. Znamo šta je naš cilj. Ja menjam utakmice, znam to. Znao sam da ću imati dobru utakmicu, kao i u prvom meču. Mi smo se držali zajedno i pokazali šta želimo da budemo - rekao je Moneke
Da li dobijaju poštovanje koje zaslužuju?
- Znam da postoji mnogo stvari koje radim van terena, koji staru školu navodi da pomisle da nisam fokusiran. To je glup način razmišljanja. Vremenom ću dobiti poštovanje koje zaslužujem - dodao je Nigerijac.
