Košarkaši Crvene zvezde uspeli su da dođu do velike pobede u 31. kolu Evrolige, pošto su na domaćem terenu u Beogradskoj areni i drugi put ove sezone savladali aktuelnog prvaka takmičenja, ekipu Fenerbahčea - 79:73.

Stručni konsultant na TV Arena sport Vlade Đurović dao je svoje viđenje utakmice u Beogradskoj areni:

- Dobro, ja sam pogrešio. Ali sam presrećan zbog pobede Zvezde, ona mnogo znači, ne može da nadoknadi poraz od Bajerna, sada se nastavljaju dobre šanse za Top 8, teoretski može i u šest, ali treba dobit ina strani. Mnogo ljudi me je zvalo da mi kaže da dobijamo, ja sam se zaprepastio, Moka Slavnić stalno zove, bio je dosadan, dobijamo i dobijamo i dobili smo. Familija iz Prokuplja zove i kaže dobijamo, onda Puniša Savković kaže da je sanjao da dobijamo. Neko me zafrkava. Iz snova drugo poluvreme, za zaborav prvo. Početak 10:4 i posle toga smo stali, ušao je strah, ništa nismo mogli da pogodimo. Nvoru moram da pohvalim, dao je 14 poena, bazen ne bi pogodio sa linije za tri, trpeo je i trpeo, zakucao, iznudio ključne faulove i svaka mu čast. Monekea sam kritikovao za ekstravagantnost, on kad bi ovako šutirao, gde bi bio kraj. Mislim da ga je Šaras puštao, odigrao je odličnu utakmicu.

Potom se osvrnuo na Batlera.

- Batler provalili su ga, uvek ga preuzima visok igrač, ali podeli asistencije, kako je dao alej-up, skupio je 12 poena nemam pojma kako. Bez promene izraza lica, čovek je takav hladnjak, šta sam ja to uradio, a publika vrišti. A on dao pas, pa šta. Ubaci težak šut, pa šta. Samo da ima pet centimetara više, Anđela se zove naša novinarka, ona je najniža, a on je jedva viši od njega. Šteta, mogao je da bude i malo brži. Prezadovoljan sam stvarno, ovo je vratilo Zvezdu u život, ovo je velika pobeda, sada možemo da plačemo za Makabijem, Bajernom i Partizanom. Da smo dobili to, u četiri sigurno. Da smo dobili sve tri, a imali dobijene...

Svestan je Đurović koliko je ovo velika pobeda.

- Da je Zvezda izgubila, ja bih se plašio i za deseto mesto, a bili smo ma kako to, nećemo plej-in. Ali onda izgubiš od Bajerna, Makabija, pa ideš Panatinaikosu. Šta možeš tu da očekuješ. Svaka im čast, pokazali su da imaju karakter, ali igraju bolje protiv jačih ekipa. Kada igraju ovde sa Realom, Fenerom, ne plašiš se, a onda kada igraš sa Asvelom, Bajernom...

Kako kaže, mnogo je značio doprinos svih igrača večeras.

- Oni su spustili ekipu na 73 poena, moramo to da kažemo, jeste Zvezda igrala loš napad u prvom poluvremenu. Ali igrali su ovi odbrani, tako su peglali igrači Fenerbahčea, nismo mi to tako videli, to je tako čvrsto bilo. Onda su ovi izgubili samopouzdanje. Sudije su malo pustile taj način igre i Saša je rekao na poluvremenu da se udara, krene se oštrije. Sviraće jednom, drugi put, treći put će biti kontra. Zvezda mora da dobija na tuču, agilnost, prljaviju odbranu. Ne možemo da se požalimo na suđenje, ali je karakter i način. Prvo poluvreme je publika bila ovakva, delovalo je da nikad nije bilo glasnije. Osećalo se da ako se ovo izgubi, da nema dalje, nosili su ih i izneli do kraja. Čestitao sam igračima, stručnom štabu, svaka čast i publici i ovim igračima što su malo igrali, Kalinić jedan poen, on nije u formi, ali je imao šest skokova. Onda ovaj Odželej, dva skoka u napadu u nizu.

Za kraj je podvukao da je dobro što Karter nije imao veću minutažu.

- Karter je ušao u igru, kao da je junior. Ni 18 godina, tu negde 17, tako se ponašao, tako sa strahom, sramežljivo, sam na vrhu reketa. Ovi mu se odvajaju, on dodaje nešto loptu, nije spreman. Nije povreda, ovo je gore, bolest. Može da se vrati psihološki, vidi se da nije spreman, bolje je što ne šutira, izveo ga je Saša i nije ga uvodio.

