PARTIZAN - ŽALGIRIS: Emocije u Areni, Litvanci bolje otvorili meč
Košarkaši Partizana u 20.30 časova dočekuju Žalgiris u okviru 37. kola Evrolige.
Partizan je uoči ovog kola na 15. mestu sa učinkom 15-21.
Žalgiris je trenutno šesti sa učinkom 21-15 i ima imperativ pobede u borbi za plasman u Top 6.
10'
Četiri vezana poena Osetkovskog, i to posle ofanzivnog skoka - 19:24.
Sleva sa linije bacanja povećava na 19:26.
Kalatis trojkom završava prvu četvrtinu - 22:26.
9'
Bonga smanjuje sa linije bacanja - 15:21.
Žalgiris je ušao u svoj ritam, Sliva je pogodio trojku - 15:24.
Osetkovski je smanjio - 17:24.
6'
Francisko ubacuje svoju prvu trojku - 11:15.
Milton je ponovo precizan sa linije pebala, njegovih šest poena - 13:15.
Ulanovas je precizan - 13:17.
5'
Maodo Lo se upisuje u listu strelaca - 9:12.
Milton sa linije penala pogađa dva poena - 11:12.
2'
Vilijams-Gos pogađa nova dva poena - 3:4.
Fernando se upisao u strelce - 5:4.
Tubelis ubacuje prvu trojku za goste - 5:7.
Cela Arena u suzama
Uoči utakmice je prikazan kraći film o Dušku Vujoševiću, a navijači su sa suzama u očima gledali retrospektivu o najtrofejnijem treneru u istoriji kluba.
Potom je cela hala digla postere sa likom Duška Vujoševića.
Sastavi
PARTIZAN - ŽALGIRIS
Hala: Arena
Sudije: Huan Karlos Garsija (Španija), Sefi Šemeš (Izrael), Serđo Manuel (Španija)
PARTIZAN: Karlik Džons, Šejk Milton, Dilan Osetkovski, Mitar Bošnjaković, Aleksej Pokuševski, Sterling Braun, Aleksa Radanov, Isak Bonga, Arijan Lakić, Bruno Fernando, Nik Kalatis. Trener: Đoan Penjaroja
ŽALGIRIS: Vilijams-Gos, Fransisko, Rajt, Brazdeikis, Gijedraitis, Tubelis, Lo, Sliva, Birutis, Butkevičijus, Sirvidis, Ulanovas. Trener: Tomas Masijulis