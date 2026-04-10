20:59

2. četvrtina

Partizan ima četiri poena minusa - 22:26

20:56

10'

Četiri vezana poena Osetkovskog, i to posle ofanzivnog skoka - 19:24

Sleva sa linije bacanja povećava na 19:26

Kalatis trojkom završava prvu četvrtinu - 22:26

20:55

9'

Bonga smanjuje sa linije bacanja - 15:21

Žalgiris je ušao u svoj ritam, Sliva je pogodio trojku - 15:24

Osetkovski je smanjio - 17:24

20:54

7'

Lo je polovičan sa penala - 13:18

Trojka Ulanovasa - 13:21. Tajm-aut za Penjaroju. 

20:53

6'

Francisko ubacuje svoju prvu trojku - 11:15

Milton je ponovo precizan sa linije pebala, njegovih šest poena - 13:15

Ulanovas je precizan - 13:17

20:53

5'

Maodo Lo se upisuje u listu strelaca - 9:12

Milton sa linije penala pogađa dva poena - 11:12

20:43

4'

Francisko upisuje 2+1 - 5:10.

Milton smanjuje - 7:10

Bonga dodatno smanjuje - 9:10

20:42

2'

Vilijams-Gos pogađa nova dva poena - 3:4.

Fernando se upisao u strelce - 5:4

Tubelis ubacuje prvu trojku za goste - 5:7

20:40

1'

Vilijams-Gos otvara ujtamicu poenima - 0:2.

Karlik Džons pogađa trojku - 3:2

20:38

1. četvrtina

Utakmica je počela

20:32

Cela Arena u suzama

Uoči utakmice je prikazan kraći film o Dušku Vujoševiću, a navijači su sa suzama u očima gledali retrospektivu o najtrofejnijem treneru u istoriji kluba.

Potom je cela hala digla postere sa likom Duška Vujoševića.

Vujošević Dule, odzvanja Arenom

20:15

Košarkaši Partizana u posebnim majicama

PARTIZAN-ZALGIRIS_11.JPG

20:14

Vlade Đurović o Dušku Vujoševiću

WhatsApp Image 2026-04-10 at 19.49.jpg

19:34

Arena u znaku Vujoševića

Dule Vujošević

19:34

Ironija sudbine se poigrala sa Vujoševićem

Duško Vujošević

19:08

Tabela

Tabela Evrolige
Tabela Evrolige Foto: Printskrin

19:03

Sastavi

PARTIZAN - ŽALGIRIS

Hala: Arena

Sudije: Huan Karlos Garsija (Španija), Sefi Šemeš (Izrael), Serđo Manuel (Španija)

PARTIZAN: Karlik Džons, Šejk Milton, Dilan Osetkovski, Mitar Bošnjaković, Aleksej Pokuševski, Sterling Braun, Aleksa Radanov, Isak Bonga, Arijan Lakić, Bruno Fernando, Nik Kalatis. Trener: Đoan Penjaroja

ŽALGIRIS: Vilijams-Gos, Fransisko, Rajt, Brazdeikis, Gijedraitis, Tubelis, Lo, Sliva, Birutis, Butkevičijus, Sirvidis, Ulanovas. Trener: Tomas Masijulis