Majk Džejms iz Monaka kritikuje zgusnut raspored utakmica u Evroligi, ističući nedostatak vremena za odmor. Pročitajte više o njegovim stavovima.
SOČNE PSOVKE MAJKA DŽEJMSA! Udario na Evroligu kao nikada do sada!
Lider košarkaša MonakaMajk Džejms nije srećan zbog zgusnutog rasporeda utakmica i kratkog vremena za odmor ekipa koje igraju plej-in Evrolige.
Monako će već u utorak gostovati Panatinikosu u okviru plej-ina, a ukoliko bude poražen igrače popravni za plasman u plej-of protiv boljeg iz meča Barselona - Zvezda.
Majk Džejms protiv Crvene zvezde i Partizana Foto: Starsport
Problem je, tvrdi Džejms, što se prva runda plej-ofa igra već 28. aprila, te će Monako potencijalno odigrati tri utakmice u samo sedam dana.
Otuda njegova ovakva reakcija.
- Zbog čega timovi koji igraju plej-in ne igraju svoje serije plej-ofa naredne nedelje, na primer u sredu? Možda je bolje da odmah posle plej-ina krenu plej-of, j**** oporavak igrača - napisao je Džejms na svom Tviter nalogu.
