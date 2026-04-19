Lider košarkaša MonakaMajk Džejms nije srećan zbog zgusnutog rasporeda utakmica i kratkog vremena za odmor ekipa koje igraju plej-in Evrolige.

Monako će već u utorak gostovati Panatinikosu u okviru plej-ina, a ukoliko bude poražen igrače popravni za plasman u plej-of protiv boljeg iz meča Barselona - Zvezda.

Majk Džejms protiv Crvene zvezde i Partizana Foto: Starsport

Problem je, tvrdi Džejms, što se prva runda plej-ofa igra već 28. aprila, te će Monako potencijalno odigrati tri utakmice u samo sedam dana.

Otuda njegova ovakva reakcija.

- Zbog čega timovi koji igraju plej-in ne igraju svoje serije plej-ofa naredne nedelje, na primer u sredu? Možda je bolje da odmah posle plej-ina krenu plej-of, j**** oporavak igrača - napisao je Džejms na svom Tviter nalogu.

