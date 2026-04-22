Slušaj vest

Nova sezona i novi evropski krah.

Košarkaši Crvene zvezde su Evroligu i ove godine završili u plej-inu, porazom od Barselone rezultatom 80:72.

Očajno veče imala je četa Saše Obradovića, Barsa je to znala da iskoristi i zakazala je okršaj sa Monakom, te će pobednik te utakmice na megdan Olimpijakosu.

1/5 Vidi galeriju Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, www.Starsport.rs ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Da li znate od kada Zvezda čeka na pobedu u nokaut fazi elitnog takmičenja? Verovali ili ne - od sezone 1972/73. kada su crveno-beli savladali Partizan iz Tirane i stigli do polufinala Kupa šampiona gde su sa 2:0 u pobedama poraženi od CSKA.

Od tada, pa do danas, ni u Kupu šampiona, ni u Evroligi, Crvena zvezda nije uspela da upiše trijumf u nokaut fazi. Nijedan igrač nije bio među rođenima, a Saša Obradović bio je dete, kada je Zvezda ostvarila poslednji trijumf u nokaut fazi elitnog košarkaškog takmičenja, tako da je ovo definitivno podatak kojim tim sa Malog Kalemegdana ne može da se ponosi...

UČINAK CRVENE ZVEZDE U FIBA KUPU ŠAMPIONA / EVROLIGI

SFRJ

1969/70: Četvrtfinalna grupa (učinak 0/3)

1972/73: Polufinale (poraz od CSKA 0:2 u seriji)

SRJ

1998/99: Druga grupna faza (učinak 2/6)

1999/00: Druga grupna faza (učinak 1/6)

SRBIJA

2013/14: Prva grupna faza (učinak 4/6)

2014/15: Druga grupna faza (učinak 4/10)

2015/16: Četvrtfinale (poraz od CSKA 0:3 u seriji)

2016/17: Ligaška faza (učinak 16/14)

2017/18: Ligaška faza (učinak 11:19)

2019/20: Ligaška faza (učinak 11/17)

2020/21: Ligaška faza (učinak 10/24)

2021/22: Ligaška faza (učinak 12/16)

2022/23: Ligaška faza (učinak 17/17)

2023/24: Ligašja faza (učinak 11/23)

2024/25: Plej-in (poraz od Bajerna 93:97)

2025/26: Plej-in (poraz od Baraselone 72:80)

Kurir Sport / Mozzart Sport

BONUS VIDEO: