PODATAK ZA NEVERICU - POST DUG VIŠE OD 50 GODINA! Crvena zvezda preko POLA VEKA čeka na pobedu u nokaut fazi elitnog takmičenja!
Nova sezona i novi evropski krah.
Košarkaši Crvene zvezde su Evroligu i ove godine završili u plej-inu, porazom od Barselone rezultatom 80:72.
Očajno veče imala je četa Saše Obradovića, Barsa je to znala da iskoristi i zakazala je okršaj sa Monakom, te će pobednik te utakmice na megdan Olimpijakosu.
Da li znate od kada Zvezda čeka na pobedu u nokaut fazi elitnog takmičenja? Verovali ili ne - od sezone 1972/73. kada su crveno-beli savladali Partizan iz Tirane i stigli do polufinala Kupa šampiona gde su sa 2:0 u pobedama poraženi od CSKA.
Od tada, pa do danas, ni u Kupu šampiona, ni u Evroligi, Crvena zvezda nije uspela da upiše trijumf u nokaut fazi. Nijedan igrač nije bio među rođenima, a Saša Obradović bio je dete, kada je Zvezda ostvarila poslednji trijumf u nokaut fazi elitnog košarkaškog takmičenja, tako da je ovo definitivno podatak kojim tim sa Malog Kalemegdana ne može da se ponosi...
UČINAK CRVENE ZVEZDE U FIBA KUPU ŠAMPIONA / EVROLIGI
SFRJ
1969/70: Četvrtfinalna grupa (učinak 0/3)
1972/73: Polufinale (poraz od CSKA 0:2 u seriji)
SRJ
1998/99: Druga grupna faza (učinak 2/6)
1999/00: Druga grupna faza (učinak 1/6)
SRBIJA
2013/14: Prva grupna faza (učinak 4/6)
2014/15: Druga grupna faza (učinak 4/10)
2015/16: Četvrtfinale (poraz od CSKA 0:3 u seriji)
2016/17: Ligaška faza (učinak 16/14)
2017/18: Ligaška faza (učinak 11:19)
2019/20: Ligaška faza (učinak 11/17)
2020/21: Ligaška faza (učinak 10/24)
2021/22: Ligaška faza (učinak 12/16)
2022/23: Ligaška faza (učinak 17/17)
2023/24: Ligašja faza (učinak 11/23)
2024/25: Plej-in (poraz od Bajerna 93:97)
2025/26: Plej-in (poraz od Baraselone 72:80)
